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18:41 11 Июня 2022 Просмотров 196   КомментариевКомментарии

Россия бросила на штурм Северодонецка подразделения резерва

Успешное противостояние ВСУ российскому наступлению на Северодонецком направлении заставили противника усиливать группировку вводом в операцию подразделений резерва.

ВСУ успешно противостоят атакам противника

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Кафиры отошли.

Также на Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.

Тэги: Северодонецк
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