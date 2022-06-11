Россия бросила на штурм Северодонецка подразделения резерва

Успешное противостояние ВСУ российскому наступлению на Северодонецком направлении заставили противника усиливать группировку вводом в операцию подразделений резерва.

ВСУ успешно противостоят атакам противника



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Кафиры отошли.

Также на Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.

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