В Чорткове на Тернопольщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв: последствия

В Тернопольской области во время воздушной тревоги раздался взрыв в Чорткове, в результате которого город остался без газа.

Взрыв привел к повреждению газопровода



Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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«В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва», — отметил он.

Ранее Труш обратился к жителям области с просьбой не снимать и не публиковать кадры и не комментировать в соцсетях последствия взрывов.

«Наши специалисты уже работают в Чортковском районе», — заверил глава ОВА, пообещав держать граждан в курсе ситуации.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил после взрывов в Чорткове в 22:10, что ему стало известно о повторном запуске ракет россиян из акватории Черного моря, поэтому попросил не покидать укрытие.

Около 22:30 был объявлен отбой воздушной тревоги в Тернопольской области.

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