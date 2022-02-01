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06:48 12 Июня 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В Чорткове на Тернопольщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв: последствия

В Тернопольской области во время воздушной тревоги раздался взрыв в Чорткове, в результате которого город остался без газа.

Взрыв привел к повреждению газопровода

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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«В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва», — отметил он.

Ранее Труш обратился к жителям области с просьбой не снимать и не публиковать кадры и не комментировать в соцсетях последствия взрывов.

«Наши специалисты уже работают в Чортковском районе», — заверил глава ОВА, пообещав держать граждан в курсе ситуации.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил после взрывов в Чорткове в 22:10, что ему стало известно о повторном запуске ракет россиян из акватории Черного моря, поэтому попросил не покидать укрытие.

Около 22:30 был объявлен отбой воздушной тревоги в Тернопольской области.

Тэги: Тернополь
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