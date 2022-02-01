В Чорткове на Тернопольщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв: последствия
В Тернопольской области во время воздушной тревоги раздался взрыв в Чорткове, в результате которого город остался без газа.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
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«В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва», — отметил он.
Ранее Труш обратился к жителям области с просьбой не снимать и не публиковать кадры и не комментировать в соцсетях последствия взрывов.
«Наши специалисты уже работают в Чортковском районе», — заверил глава ОВА, пообещав держать граждан в курсе ситуации.
Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил после взрывов в Чорткове в 22:10, что ему стало известно о повторном запуске ракет россиян из акватории Черного моря, поэтому попросил не покидать укрытие.
Около 22:30 был объявлен отбой воздушной тревоги в Тернопольской области.