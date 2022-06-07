Триколоры вместо отдыхающих: как выглядит курортная Кирилловка в оккупации

В обычно многолюдной и кишащей отдыхающими в это время Кирилловке сейчас практически пусто. Базы отдыха не работают, на улицах практически не видно людей.

В оккупированной Кирилловке очень много российских триколоров



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На пляжах, которые в это время переполнены отдыхающими, сейчас очень просторно. Кое-кто смог выбраться к морю в выходной день. В будни же здесь совсем пусто.

Зато российские триколоры развешены везде – несколько штук возле здания поселкового совета. На столбах вдоль дороги, на админзданиях, на школе.

Дорога на Кирилловку в выходные – это местная легенда. Путь в несколько десятков километров мог занимать несколько часов – движение было очень плотным, а самые отчаянные нередко ехали по обочинам. Сейчас же дорога совсем пустая.

Напомним, еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку. Также похищена директор местного дома культуры (КЗ «Центр культуры, досуга и художественного образования») Светлана Шиян.

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