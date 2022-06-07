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08:05 12 Июня 2022 Просмотров 265   КомментариевКомментарии

Триколоры вместо отдыхающих: как выглядит курортная Кирилловка в оккупации

В обычно многолюдной и кишащей отдыхающими в это время Кирилловке сейчас практически пусто. Базы отдыха не работают, на улицах практически не видно людей.

В оккупированной Кирилловке очень много российских триколоров

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На пляжах, которые в это время переполнены отдыхающими, сейчас очень просторно. Кое-кто смог выбраться к морю в выходной день. В будни же здесь совсем пусто.

Зато российские триколоры развешены везде – несколько штук возле здания поселкового совета. На столбах вдоль дороги, на админзданиях, на школе.

Дорога на Кирилловку в выходные – это местная легенда. Путь в несколько десятков километров мог занимать несколько часов – движение было очень плотным, а самые отчаянные нередко ехали по обочинам. Сейчас же дорога совсем пустая.

Здание поссовета обвешано российскими флагами

Здание поссовета обвешано российскими флагами

Триколоры на столбах вдоль пустой дороги

Триколоры на столбах вдоль пустой дороги

Людей нет, но флаги висят

Людей нет, но флаги висят

На школе еще остался украинский тризубец, но уже висит российская трехцветная тряпка

На школе еще остался украинский тризубец, но уже висит российская трехцветная тряпка

Легендарная дорога на Кирилловку - год назад в это время здесь был дурдом

Легендарная дорога на Кирилловку - год назад в это время здесь был дурдом

На улицах курортного поселка пусто

На улицах курортного поселка пусто

Заведения в поселке не работают

Заведения в поселке не работают

Оккупантов в поселке больше, чем отдыхающих

Оккупантов в поселке больше, чем отдыхающих

Редкие люди появились на пляже только в выходной день

Редкие люди появились на пляже только в выходной день

Такой "наплыв" отдыхающих в середине июня - дикое зрелище для кирилловских пляжей

Такой "наплыв" отдыхающих в середине июня - дикое зрелище для кирилловских пляжей

Напомним, еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку. Также похищена директор местного дома культуры (КЗ «Центр культуры, досуга и художественного образования») Светлана Шиян.

Тэги: Кирилловка
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