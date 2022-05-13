В Бердянске прогремели взрывы: над городом столб черного дыма. Видео

В оккупированном Бердянске рано утром 12 июня прогремело три взрыва, часть города осталась без света.

Над Бердянском поднимается столб дыма



Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Они же выкладывают фото и видео большого столба черного дыма.

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По предварительной информации, одним из взрывов была повреждена электрическая подстанция. Говорят, что взорвалась подстанция возле ТЦ «Амстор».

Информации о пострадавших пока нет.

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Тэги: Бердянск