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09:00 12 Июня 2022 154 Комментарии
В Бердянске прогремели взрывы: над городом столб черного дыма. Видео
В оккупированном Бердянске рано утром 12 июня прогремело три взрыва, часть города осталась без света.
Над Бердянском поднимается столб дыма
Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Они же выкладывают фото и видео большого столба черного дыма.
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По предварительной информации, одним из взрывов была повреждена электрическая подстанция. Говорят, что взорвалась подстанция возле ТЦ «Амстор».
Информации о пострадавших пока нет.
Тэги: Бердянск
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