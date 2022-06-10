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09:17 12 Июня 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

Под Мелитополем оккупанты торгуют SIM-картами и жалуются на невыплату зарплат

Под Мелитополем российские военнослужащие торгуют на блокпостах SIM-картами и жалуются, что им уже 2 месяца не платят зарплату.

Оккупанты под Мелитополем сидят без зарплат

Об этом сообщил Telegram-канал Власти.

“Симку” российского оператора оккупанты предлагают по 300 гривен, но можно сторговаться и за 250-200.

Также они жалуются, что уже два месяца не получают зарплату. Но все равно они довольны своим положением, потому что боятся отправки на передовую.

Тэги: мелитополь
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