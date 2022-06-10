10.06.2022 13:14
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09:17 12 Июня 2022 93 Комментарии
Под Мелитополем оккупанты торгуют SIM-картами и жалуются на невыплату зарплат
Под Мелитополем российские военнослужащие торгуют на блокпостах SIM-картами и жалуются, что им уже 2 месяца не платят зарплату.
Оккупанты под Мелитополем сидят без зарплат
Об этом сообщил Telegram-канал Власти.
“Симку” российского оператора оккупанты предлагают по 300 гривен, но можно сторговаться и за 250-200.
Также они жалуются, что уже два месяца не получают зарплату. Но все равно они довольны своим положением, потому что боятся отправки на передовую.
Тэги: мелитополь
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