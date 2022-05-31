Один из руководителей Генштаба устроил стрельбу в Киеве: Резников пообещал наказать

В Киеве руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ применил свое оружие в спальном районе и стрелял в присутствии детей.

Резников пообещал разобраться с ситуацией



Как сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников, инцидент произошел в пятницу, 10 июня.

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По его словам, создана комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком для расследования.

На время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.

«Когда человек на военной должности, с погонами и одет в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция… О результатах расследования проинформирую после его окончания», – написал глава Минобороны.

По его словам, если подтвердится, что в результате действий чиновника была угроза риска для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания.

Тэги: Генштаб ВСУ, Алексей Резников