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11:05 12 Июня 2022 82 Комментарии
Оккупанты разрушили второй мост между Северодонецком и Лисичанском: что там происходит
В Северодонецке российские оккупанты обстреливают территорию комбината “Азот”, уличные бои идут в окрестностях предприятия.
В Северодонецке продолжаются обстрелы
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Также, по его словам, российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском, и мощно обстреливает третий.
Таким образом, по мнению Гайдая, оккупанты пытаются отрезать Северодонецк от линии снабжения по трассе из Бахмута.
Кроме того, глава ОВА добавил, что враг приближается к Врубовке.
Тэги: Лисичанск, Северодонецк
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