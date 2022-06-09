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11:05 12 Июня 2022 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

Оккупанты разрушили второй мост между Северодонецком и Лисичанском: что там происходит

В Северодонецке российские оккупанты обстреливают территорию комбината “Азот”, уличные бои идут в окрестностях предприятия.

В Северодонецке продолжаются обстрелы

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Также, по его словам, российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском, и мощно обстреливает третий.

Таким образом, по мнению Гайдая, оккупанты пытаются отрезать Северодонецк от линии снабжения по трассе из Бахмута.

Кроме того, глава ОВА добавил, что враг приближается к Врубовке.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк
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