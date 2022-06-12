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11:53 12 Июня 2022 Просмотров 345   КомментариевКомментарии

Гауляйтер Кирилловки обложила данью местных жителей и предпринимателей: платить нужно наличными

Гауляйтер оккупированной курортной Кирилловки Екатерина Уманец ввела местовое на местном рынке и потребовала дань от предпринимателей.

В Кирилловке практически нет отдыхающих, зато предпринимателей обкладывают данью

Об этом Власти рассказали местные жители.

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Уманец потребовала от торгующих сельхозпродукцией на рынке платить ей 59 грн в день наличными.

Эти сельхозряды установил для местных жителей глава Кирилловской громады Иван Малеев. Торговля на них была бесплатной.

Также по заданию Уманец коллаборанты собрали в поссовете местных предпринимателей и огласили распоряжение от имени гауляйтерши с требованием платить по 1000 грн ежемесячно.

“Предприниматели спросили кем подписано распоряжение. Им ответили, что подпись ставила “ваш голова” Уманец. Люди сказали, что их голова – это Малеев и платить отказались. Тогда их стали уговаривать платить хотя бы по 800 гривен”, – рассказал один из предпринимателей.

Также в поселке ходят слухи, что Уманец скоро покинет это место. Во всяком случае его уже предлагают одному местному коллаборанту.

Напомним, еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку. Также похищена директор местного дома культуры (КЗ «Центр культуры, досуга и художественного образования») Светлана Шиян.

Как сообщали Власти, в обычно многолюдной и кишащей отдыхающими в это время Кирилловке сейчас практически пусто. Базы отдыха не работают, на улицах почти не видно людей.

Тэги: Кирилловка
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