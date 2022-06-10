НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:30 12 Июня 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

ВСУ накрыли командный пункт кадыровцев в Рубежном

Вооруженные силы Украины разбили командный пункт кадыровцев в Рубежном на Луганщине.

Украинские воины уничтожили командный пункт оккупантов

Об этом 12 июня сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он также рассказал, что воины ВСУ нанесли удар по оккупантам в Северодонецке, когда те пытались провести «совещание» в Доме химиков.

Так, по словам главы ОВА, несмотря на сложную ситуацию на фронте, «есть промежуточные, но хорошие новости».

В частности, в Стаханове ВСУ накрыли командный пункт вагнеровцев – там погибли все оккупанты, кроме одного.

Гайдай добавил, что защитники Украины очень мотивированы и крепко держат линию обороны.

«Потому что большей мотивации, чем защищать своих близких, семьи, свою землю, свою страну, нет. Мотивация русни понятна – это просто уничтожение всех украинцев тотально, уничтоженние всех городов, домов, населенных пунктов», – подчеркнул глава ОВА.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.06.2022 06:31
Мрут, как мухи: россияне вывезли из Северодонецка боевых бурятов
ТОР
09.06.2022 08:21
Россияне ищут слабые места в обороне Северодонецка
ТОР
08.06.2022 15:52
Кто контролирует Северодонецк и что там происходит: объяснение главы ОВА
blog comments powered by Disqus
Авиация Израиля пробила ПВО России в Сирии и разгромила аэропорт Дамаска

11:29 Мир

В Чорткове на Тернопольщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв: последствия

06:48 Украина

Появилось видео пылающей российской техники в воинской части под Брянском

06:27 Мир

ВСУ показали красивое уничтожение тыловых частей оккупантов на Харьковщине

15:19 Украина

ВСУ развивают контрнаступление на Херсонщине: освобождено Таврийское

13:53 Украина

Загадочный самолет пролетел над шестью странами НАТО: после приземления его экипаж исчез

09:40 Мир

Под Брянском горит воинская часть с вернувшейся из Украины техникой

08:54 Мир

Российские войска продвинулись на Донбассе на двух направлениях

08:00 Украина

Российские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу: почему это плохо

07:20 Украина

В сети появилось “распоряжение” Кличко, отменяющее Указа Долгорукого об основании Москвы

17:19 Украина

Фермеры-аферисты в Одесской области лишили селян выплат за пользование паями

17:17 Украина