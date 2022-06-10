ВСУ накрыли командный пункт кадыровцев в Рубежном

Вооруженные силы Украины разбили командный пункт кадыровцев в Рубежном на Луганщине.

Украинские воины уничтожили командный пункт оккупантов



Об этом 12 июня сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Он также рассказал, что воины ВСУ нанесли удар по оккупантам в Северодонецке, когда те пытались провести «совещание» в Доме химиков.

Так, по словам главы ОВА, несмотря на сложную ситуацию на фронте, «есть промежуточные, но хорошие новости».

В частности, в Стаханове ВСУ накрыли командный пункт вагнеровцев – там погибли все оккупанты, кроме одного.

Гайдай добавил, что защитники Украины очень мотивированы и крепко держат линию обороны.

«Потому что большей мотивации, чем защищать своих близких, семьи, свою землю, свою страну, нет. Мотивация русни понятна – это просто уничтожение всех украинцев тотально, уничтоженние всех городов, домов, населенных пунктов», – подчеркнул глава ОВА.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай