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Главная » Мир » Общество
15:09 12 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина может обменять приговоренных к казни британцев на Медведчука или освободить их силой

Украина допускает обмен приговоренных в “ДНР” к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших в рядах ВСУ, на политика Виктора Медведчука или даже военную операцию по их освобождению.

О такой возможности сообщил британский таблоид Sunday Express со ссылкой  на источники в Киеве.

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Издание отметило, что российское телевидение показало кадры, как иностранные пленные смотрят видео, на котором жена Медведчука, Оксана, обращается с просьбой об обмене мужа.

«Мы хотим обменять себя и Эйдена Аслина на господина Медведчука. Очевидно, что я был бы очень признателен за вашу помощь в этом вопросе», сказал при этом Пиннер.

Но вчера вечером украинские правительственные чиновники оставались пессимистичными.

«Вопрос об этих людях обсуждался с министром иностранных дел Лиз Трусс на этой неделе. Мы сотрудничаем и непременно рассматривали бы обмен на Медведчука», — добавил источник.

Также по мнению британцев, Украина может начать спецоперацию по освобождению пленных.

Уточняется, что украинская сторона не верит в заинтересованности России в операции по обмену.

Тем временем, «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранцев, приговоренных к смертной казни.

Как сообщали Власти, так называемый Верховный суд «ДНР» вынес первый приговор пленным иностранцам, воевавших за Украину, приговорив их к смертной казни.

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