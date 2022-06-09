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Главная » Украина » Общество
16:59 12 Июня 2022 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Тела 220 погибших защитников с «Азовстали» уже в Киеве

Тела 220 погибших украинских бойцов с территории завода «Азовсталь» уже находятся в Киеве, примерно треть – это азовцы, сейчас идет процесс опознания.

Об этом сообщил экс-командир полка «Азов» Максим Жорин.

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Он также подтвердил два обмена телами погибших. По его словам, еще столько же тел необходимо вернуть, сейчас по этой теме ведутся переговоры.

«Могу подтвердить два обмена – тела 220 погибших уже сейчас находятся в Киеве, примерно треть – это азовцы, идет процесс опознания», — отметил Жорин.

Процесс этот, по его словам, непростой, многие из тел «в ужасном состоянии и визуально опознать их невозможно». Идентификация может занять до нескольких месяцев, она потребует сложных экспертиз.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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