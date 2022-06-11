ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов под Запорожьем

Под Запорожьем украинские защитники продолжают нещадно уничтожать вражескую технику и самих оккупантов

ВСУ под Запорожьем выжигает оккупантов



Результаты действий ВСУ в Запорожской области показали в Telegram-канале Штаба обороны Запорожского края.

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«Уничтоженная российская техника в степях Запорожского края», – сказано в комментарии к фото.

На снимках видна российская военная техника, которую они размещали в посадках между полей.

Ежедневно украинские защитники на запорожском направлении уничтожают оккупантов вдоль всей линии разграничения в области.

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