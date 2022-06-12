Россия меняет тактику для захвата Северодонецка и Лисичанска

Российские войска продолжали наземные атаки в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием огня тяжелой артиллерии, но по состоянию на 12 июня еще не установили полный контроль над городом.

Россияне никак не могут решить задачи в районе Северодонецка



Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Там отметили, что украинские войска сохраняют контроль над промышленной зоной комбината «Азот».

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и интенсивно обстреливают третий.

По мнению экспертов войны, российские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушить их, поскольку российские войска изо всех сил пытались пересечь реку Северский Донецк.

Они могли бы надеяться поймать украинских защитников в ловушку в Северодонецке, отрезав их отступление, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа защитников будет стоить затрат на разрушение переправы через реку.

Оккупанты, вероятно, ожидают, что вместо этого смогут продвинуться со своих позиций либо вокруг Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца, тем самым устраняя необходимость захватывать мосты или проводить встречную переправу.

В то же время аналитики отметили, что российские войска провели еще одну неудачную атаку на Тошковку, которая, вероятно, является попыткой возобновить их движение на север к Лисичанску на западном берегу.

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