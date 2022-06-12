НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
10:25 13 Июня 2022 Просмотров 273   КомментариевКомментарии

Россия меняет тактику для захвата Северодонецка и Лисичанска

Российские войска продолжали наземные атаки в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием огня тяжелой артиллерии, но по состоянию на 12 июня еще не установили полный контроль над городом.

Россияне никак не могут решить задачи в районе Северодонецка

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Там отметили, что украинские войска сохраняют контроль над промышленной зоной комбината «Азот».

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и интенсивно обстреливают третий.

По мнению экспертов войны, российские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушить их, поскольку российские войска изо всех сил пытались пересечь реку Северский Донецк.

Они могли бы надеяться поймать украинских защитников в ловушку в Северодонецке, отрезав их отступление, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа защитников будет стоить затрат на разрушение переправы через реку.

Оккупанты, вероятно, ожидают, что вместо этого смогут продвинуться со  своих позиций либо вокруг Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца, тем самым устраняя необходимость захватывать мосты или проводить встречную переправу.

В то же время аналитики отметили, что российские войска провели еще одну неудачную атаку на Тошковку, которая, вероятно, является попыткой возобновить их движение на север к Лисичанску на западном берегу.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.06.2022 11:05
Оккупанты разрушили второй мост между Северодонецком и Лисичанском: что там происходит
ТОР
09.06.2022 08:21
Россияне ищут слабые места в обороне Северодонецка
ТОР
08.06.2022 19:44
ВСУ мощно ударили по оккупантам при попытке взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск
blog comments powered by Disqus
ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов под Запорожьем

10:14 Украина

В Киеве масштабный пожар на проспекте Григоренко: люди жалуются на едкий дым

17:26 Украина

В Новой Каховке прогремели взрывы: над городом столбы дыма. Видео

15:38 Украина

Гауляйтер Кирилловки обложила данью местных жителей и предпринимателей: платить нужно наличными

11:53 Украина

Авиация Израиля пробила ПВО России в Сирии и разгромила аэропорт Дамаска

11:29 Мир

В Чорткове на Тернопольщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв: последствия

06:48 Украина

Появилось видео пылающей российской техники в воинской части под Брянском

06:27 Мир

Россия бросила на штурм Северодонецка подразделения резерва

18:41 Украина

ВСУ показали красивое уничтожение тыловых частей оккупантов на Харьковщине

15:19 Украина

Поставки воды из Херсонщины в Крым под угрозой: оккупанты строят укрепления

15:01 Украина

ВСУ развивают контрнаступление на Херсонщине: освобождено Таврийское

13:53 Украина