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10:39 13 Июня 2022 170 Комментарии
Оккупанты продвинулись к Славянску: какая там ситуация
Российские войска продолжали попытки продвинуться к юго-востоку от Изюма к Славянску и 12 июня добились некоторых успехов.
Несмотря на некоторые успехи наступление на Славянск проходит очень медленно
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
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В “ДНР” заявили, что взяли под контроль Богородичное, населенный пункт недалеко от границы Харьковской и Донецкой областей примерно в 20 км к северо-западу от Славянска.
При этом оккупанты также предприняли попытки продвинуться на Долгенькое, Долину и Мазановку – все населенные пункты между Изюмом и Славянском. Однако здесь их атаки не завершились успехом.
Тэги: Славянск
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