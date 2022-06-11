Оккупанты продвинулись к Славянску: какая там ситуация

Российские войска продолжали попытки продвинуться к юго-востоку от Изюма к Славянску и 12 июня добились некоторых успехов.

Несмотря на некоторые успехи наступление на Славянск проходит очень медленно



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В “ДНР” заявили, что взяли под контроль Богородичное, населенный пункт недалеко от границы Харьковской и Донецкой областей примерно в 20 км к северо-западу от Славянска.

При этом оккупанты также предприняли попытки продвинуться на Долгенькое, Долину и Мазановку – все населенные пункты между Изюмом и Славянском. Однако здесь их атаки не завершились успехом.

Тэги: Славянск