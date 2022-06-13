Украина ведет переговоры о гуманитарном коридоре из “Азота” в Северодонецке

Украина ведет переговоры с оккупантами по выводу мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке.

Оккупанты продолжают мощно обстреливать Северодонецк



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук, организовать коридор, пока безуспешно”, – отметил он.

Также Гайдай уточнил, что укрытия «Азота» не столь прочны как в мариупольской «Азовстали», поэтому надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности.

По словам главы ОВА, российские военные контролируют 70% города. В промышленной зоне, которую защищают ВСУ, находится около 500 гражданских, в том числе и 40 детей.

Он также отметил, что военным пока удается вывозить лишь по несколько гражданских в день.

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