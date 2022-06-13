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11:42 13 Июня 2022 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

Николай Тищенко умудрился продать марку «русский корабль» за 12 000 долларов

Народный депутат и замглавы фракции «СН» Николай Тищенко не перестает удивлять своими талантами.

Так, фонд нардепа в Праге организовал благотворительный аукцион, на котором продал знаменитую марку «Русский военный корабль…ВСЕ» за 385 000 грн. Напомним, в Киеве марки продаются от 100 гривен!

Тищенко

Аукцион прошел в рамках благотворительного ужина, который инициировала супруга Николая Тищенко Алла Барановская и фонд нардепа «Дорога Мира» (WAY OF PEACE).

Тищенко

Кроме марки на мероприятии продали лоты, предоставленные Сборной Украины по футболу, а также собрали донаты на поддержку ВСУ. В общей сложности, за один вечер Тищенко привлек 2,2 млн гривен, которые передаст на нужды Украинской армии.

Тищенко

«Первое благотворительное мероприятие прошло при поддержке Министерства иностранных дел Украины и собрало 2 200 000 грн!!! Полмиллиона гривен было собрано из трех футбольных лотов, которые предоставила Сборная Украины по футболу! Я передал фонду лимитированную марку «Русский военный корабль…ВСЕ», собравшую на аукционе 385 000 грн! Личное спасибо Игорю Смелянскому за поддержку! Все изъятые средства будут направлены на закупку автомобилей для ВСУ, полный отчет будет опубликован на странице фонда WAY OF PEACE!», - написал Тищенко у себя в Телеграмм-канале .  Тищенко

Фонд Николая Тищенко «Дорога Мира» (WAY OF PEACE) с первых дней войны занимается гуманитарной миссией по всей Украине. Кроме поставок гуманитарных грузов фонд Тищенко покупает средства индивидуальной защиты для ВСУ, а также занимается организацией бесплатных обедов для малоимущих в Киеве.

Тищенко

Тищенко

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