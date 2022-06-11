Главная » Украина » Происшествия
15:02 13 Июня 2022 203 Комментарии
На Донбассе ВСУ сдвинули фронт на 15 км
На Донбассе ВСУ освободили три села и сдвинули участок фронта на 15 км
ВСУ гонят оккупантов с украинской земли
Об этом сообщила пресс-служба Группировки объединенных сил.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Также в сообщении добавили, что уничтожена вражеская техника.
“Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери”, – сказано в сообщении.
Украинские военные подчеркнули, что на отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.
Тэги: Донбасс
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссийские войска подбираются к Славянску, но несут большие потери
11.06.2022 06:44
ТОРПоявилось видео ликвидации базы вагнеровцев на стадионе в Стаханове
09.06.2022 16:29