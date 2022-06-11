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15:02 13 Июня 2022 Просмотров 203   КомментариевКомментарии

На Донбассе ВСУ сдвинули фронт на 15 км

На Донбассе ВСУ освободили три села и сдвинули участок фронта на 15 км

ВСУ гонят оккупантов с украинской земли

Об этом сообщила пресс-служба Группировки объединенных сил.

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Также в сообщении добавили,  что уничтожена вражеская техника.

“Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери”, – сказано в сообщении.

Украинские военные подчеркнули, что на отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.

Тэги: Донбасс
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