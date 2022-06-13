ВСУ сожгли три вражеских «Града», которые обстреливали Северодонецк. Видео
Украинские артиллеристы уничтожили три реактивные системы залпового огня “Град” российской армии под Северодонецком.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
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При разведке тылов противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 «Град».
Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины.
Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши военные передали данные артиллеристам Национальной гвардии Украины – воинам гаубических расчетов М777.
Именно они уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО.
Еще одна установка «Град» в результате обстрела повреждена.