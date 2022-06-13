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15:14 13 Июня 2022 Просмотров 117   КомментариевКомментарии

ВСУ сожгли три вражеских «Града», которые обстреливали Северодонецк. Видео

Украинские артиллеристы уничтожили три реактивные системы залпового огня “Град” российской армии под Северодонецком.

Российские "Грады" обстреливали Северодонецк

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

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При разведке тылов противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 «Град».

Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины.

Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши военные передали данные артиллеристам Национальной гвардии Украины – воинам гаубических расчетов М777.

Именно они уничтожили три из четырех установок вражеских РСЗО.

Еще одна установка «Град» в результате обстрела повреждена.

Тэги: Северодонецк
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