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17:36 13 Июня 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

В Киеве псевдоволонтер заработал на продаже гуманитарки более 500 тыс гривен

В Печерском районе Киева полицейские задержали псевдоволонтера, который торговал гуманитарной помощью.

У псевдоволонтера был целый склад гуманитарки, которую он продавал

Об этом сообщила полиция Киева.

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Предприимчивый киевлянин принимал продукты питания, лекарства, средства гигиены от иностранцев для помощи пострадавшим в результате боевых действий украинцев.

Однако мужчина продавал полученное за деньги и таким образом заработал более 500 тысяч гривен.

За продажу гуманитарных товаров с целью получения прибыли, совершенной в условиях военного положения, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители провели три оперативных закупки и задержали злоумышленника «на горячем» во время очередной продажи товара.

В ходе обыска у злоумышленника нашли около 500 тыс грн

В ходе обыска у злоумышленника нашли около 500 тыс грн

По месту жительства и работы мужчины, а также в арендованном гаражном помещении в ходе обысков полицейские обнаружили целый склад гуманитарной помощи и деньги в сумме более 500 000 гривен.

Получаемую безвозмездно помощь псевдоволонтер продавал

Получаемую безвозмездно помощь псевдоволонтер продавал

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемого меры пресечения – содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают и другие лица, причастные к совершению этого преступления.

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