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Главная » Мир » Политика
19:12 13 Июня 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Макрон приедет в Украину впервые с начала войны

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину на этой неделе.

Макрон таки решился на поездку в Украину

Об этом заявил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии «Суспільному«.

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Следует отметить, что последний визит главы французского государства в Украину был 8 февраля этого года.

Тэги: Эммануэль Макрон
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