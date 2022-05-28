Макрон приедет в Украину впервые с начала войны

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину на этой неделе.

Макрон таки решился на поездку в Украину



Об этом заявил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии «Суспільному«.

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Следует отметить, что последний визит главы французского государства в Украину был 8 февраля этого года.

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