28.05.2022 16:58
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19:12 13 Июня 2022 14 Комментарии
Макрон приедет в Украину впервые с начала войны
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину на этой неделе.
Макрон таки решился на поездку в Украину
Об этом заявил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель в комментарии «Суспільному«.
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Следует отметить, что последний визит главы французского государства в Украину был 8 февраля этого года.
Тэги: Эммануэль Макрон
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