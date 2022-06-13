Россия бросила на Донбасс неподготовленных резервистов со старым оружием

Россия продолжает развертывать недостаточно подготовленные добровольческие и резервные силы для усиления своих текущих операций на Донбассе.

Россия отправляет в Украину все старые резервы



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Там отметили, что спонсируемое Кремлем издание «Известия» опубликовало кадры, на которых российские артиллерийские резервисты проходят подготовку со старыми гаубицами Д-20 в течение 10 дней после их развертывания в Украине.

Резервисты сосредоточились на том, чтобы научиться управлять ручным оружием, несмотря на то, что до развертывания оставалось всего несколько дней.

На кадрах в социальных сетях также видно, как российские войска перевозят резервные подразделения с танками Т-80БВ (вариант, произведенный в 1985 году, в отличие от модернизированного Т-80 БВМ, эксплуатируемого 1-й гвардейской танковой армией) и бронетранспортеров БМП-1 (которые в значительной степени были выведены из эксплуатации в пользу БМП-2) в Белгородскую область 9 июня.

Дополнительные кадры в социальных сетях показали, что российские войска перевозят танки Т-80БВ, снятые с хранения в Московской области 9 июня.

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