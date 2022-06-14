Украинские вертолеты вступили в воздушное сражение с российским Су-35

Россияне дважды атаковали парой вертолетов Ми-8 наши позиции ВСУ на Николаевщине и Херсонщине, а в районе Снигиревки было воздушное сражение.

Украинские Ми-8 уклонились от российской ракеты



Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

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В частности, из истребителя Су-35 россияне выпустили ракету «воздух-воздух» по паре наших Ми-8, но вертолетам удалось увернуться.

Как отмечается, россияне, экономя ракеты, ретировались.