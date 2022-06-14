Главная » Украина » Происшествия
06:25 14 Июня 2022 352 Комментарии
Украинские вертолеты вступили в воздушное сражение с российским Су-35
Россияне дважды атаковали парой вертолетов Ми-8 наши позиции ВСУ на Николаевщине и Херсонщине, а в районе Снигиревки было воздушное сражение.
Украинские Ми-8 уклонились от российской ракеты
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В частности, из истребителя Су-35 россияне выпустили ракету «воздух-воздух» по паре наших Ми-8, но вертолетам удалось увернуться.
Как отмечается, россияне, экономя ракеты, ретировались.
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссияне уничтожили все мосты в Северодонецке
13.06.2022 19:24
ТОРМакрон приедет в Украину впервые с начала войны
13.06.2022 19:12