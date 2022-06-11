Россия ночью мощно обстреляла Харьков ракетами. Видео

Около полуночи в Харькове и области прогремело около семи взрывов от ракетных ударов.

Российские ракеты вылетели из Белгородской области



Об этом сообщали местные жители в соцсетях и пабликах.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Первый взрыв прозвучал в 23:43 — на тот момент в регионе продолжалась воздушная тревога.

Также в сети появились видео вылета ракет (предположительно “Искандеров”) с территории Белгородской области.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

После некоторых прилетов возникал пожар. Очевидцы публиковали видео с большими столбами дыма.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Официальной информации о разрушениях и жертвах пока нет.

Тэги: Харьков