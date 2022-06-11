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06:48 14 Июня 2022 839 Комментарии
Россия ночью мощно обстреляла Харьков ракетами. Видео
Около полуночи в Харькове и области прогремело около семи взрывов от ракетных ударов.
Российские ракеты вылетели из Белгородской области
Об этом сообщали местные жители в соцсетях и пабликах.
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Первый взрыв прозвучал в 23:43 — на тот момент в регионе продолжалась воздушная тревога.
Также в сети появились видео вылета ракет (предположительно “Искандеров”) с территории Белгородской области.
После некоторых прилетов возникал пожар. Очевидцы публиковали видео с большими столбами дыма.
Официальной информации о разрушениях и жертвах пока нет.
Тэги: Харьков
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