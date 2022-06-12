Российские войска пробиваются к Бахмуту и Славянску
Российские оккупанты постепенно продвигаются на Славянском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на попытках установить полный контроль над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск.
Враг применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.
На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населённых пунктов Возрождение, Новолуганское и Бахмут. Имеет частичный успех, закрепляется в населённом пункте Возрождение. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Возрождение – Вершина.
Кроме того, на Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.