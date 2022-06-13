На штурм Северодонецка Россия бросила еще две батальонные тактические группы
На усиление российских войск в районе Северодонецка подошли еще две батальонные тактические группы.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.
В самом Северодонецке, по словам Гайдая, ситуация крайне обострена.
Штурм города продолжается. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.
“У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого «Азота» и «Стеклопластика». Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянные близлежащие поселки Синецкий и Павлоград”, – рассказал глава ОВА.
Также, по его словам, каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться.
Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них оккупанты расстреливала так, чтобы снесли до самого фундамента.
Также Гайдай отметил, что российское наступление в районе Метелкиного не удалось.
Активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нирково – Николаевка.