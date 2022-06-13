На штурм Северодонецка Россия бросила еще две батальонные тактические группы

На усиление российских войск в районе Северодонецка подошли еще две батальонные тактические группы.

Оккупанты расстреливают Северодонецк из тяжелой артиллерии



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

В самом Северодонецке, по словам Гайдая, ситуация крайне обострена.

Штурм города продолжается. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.

“У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого «Азота» и «Стеклопластика». Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянные близлежащие поселки Синецкий и Павлоград”, – рассказал глава ОВА.

Также, по его словам, каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться.

Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них оккупанты расстреливала так, чтобы снесли до самого фундамента.

Также Гайдай отметил, что российское наступление в районе Метелкиного не удалось.

Активные боевые действия 13 июня также имели место на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нирково – Николаевка.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай