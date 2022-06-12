В России под Брянском прогремел мощный взрыв: в небе кружат вертолеты. Видео

В российском городе Клинцы Брянской области, где недавно был взрыв на территории воинской части, снова что-то взорвалось.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.

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Люди говорят, что бабахнуло очень громко, а потом поднялся огромный столб дыма и сильно запахло гарью.

На место происшествия поехали пожарные машины.

Поступает информация, что почти по всему городу пропали вода и электричество.

Над Клинцами кружат военные вертолеты.

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Как сообщали Власти, под российским Брянском в Клинцах 11 июня вспыхнул пожар в воинской части.

Тэги: Россия