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08:42 14 Июня 2022 152 Комментарии
В России под Брянском прогремел мощный взрыв: в небе кружат вертолеты. Видео
В российском городе Клинцы Брянской области, где недавно был взрыв на территории воинской части, снова что-то взорвалось.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.
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Люди говорят, что бабахнуло очень громко, а потом поднялся огромный столб дыма и сильно запахло гарью.
На место происшествия поехали пожарные машины.
Поступает информация, что почти по всему городу пропали вода и электричество.
Над Клинцами кружат военные вертолеты.
Как сообщали Власти, под российским Брянском в Клинцах 11 июня вспыхнул пожар в воинской части.
Тэги: Россия
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