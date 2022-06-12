НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
08:42 14 Июня 2022 Просмотров 152   КомментариевКомментарии

В России под Брянском прогремел мощный взрыв: в небе кружат вертолеты. Видео

В российском городе Клинцы Брянской области, где недавно был взрыв на территории воинской части, снова что-то взорвалось.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Люди говорят, что бабахнуло очень громко, а потом поднялся огромный столб дыма и сильно запахло гарью.

На место происшествия поехали пожарные машины.

Поступает информация, что почти по всему городу пропали вода и электричество.

Над Клинцами кружат военные вертолеты.

Как сообщали Власти, под российским Брянском в Клинцах 11 июня вспыхнул пожар в воинской части.

Тэги: Россия
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.06.2022 06:27
Появилось видео пылающей российской техники в воинской части под Брянском
ТОР
11.06.2022 10:13
Путин утратил статус непогрешимого: в башнях Кремля начался раздрай
ТОР
10.06.2022 21:11
В России подорожал оральный секс: граждане винят западные санкции
blog comments powered by Disqus
В России под Брянском прогремел мощный взрыв: в небе кружат вертолеты. Видео

08:42  Мир

На штурм Северодонецка Россия бросила еще две батальонные тактические группы

08:12  Украина

Российские войска пробиваются к Бахмуту и Славянску

07:33  Украина

Россия ночью мощно обстреляла Харьков ракетами. Видео

06:48  Украина

Украинские вертолеты вступили в воздушное сражение с российским Су-35

06:25  Украина

Россия бросила на Донбасс неподготовленных резервистов со старым оружием

05:58  Мир

Россияне уничтожили все мосты в Северодонецке

19:24  Украина

Макрон приедет в Украину впервые с начала войны

19:12  Мир

В Киеве псевдоволонтер заработал на продаже гуманитарки более 500 тыс гривен

17:36  Украина

Появилось видео мародерства россиян в оккупированном Приморске

17:08  Украина

Голова Сенату Ірландії Марк Дейлі відвідав Українців, що проживають в Кіларні

16:50  Украина

В Киеве на Троещине сильный пожар возле ТЦ «Маяк». Видео

15:22  Украина

ВСУ сожгли три вражеских «Града», которые обстреливали Северодонецк. Видео

15:14  Украина

На Донбассе ВСУ сдвинули фронт на 15 км

15:02  Украина

Россия нанесла ракетный удар по Прилукам на Черниговщине

13:40  Украина

ВСУ сбили российский Су-34 в районе Изюма

13:21  Украина

У Зеленского был свой сценарий: Резников раскрыл секреты подготовки к войне с Россией

12:16  Украина

В России под Брянском прогремел мощный взрыв: в небе кружат вертолеты. Видео

08:42 Мир

Россия ночью мощно обстреляла Харьков ракетами. Видео

06:48 Украина

Украинские вертолеты вступили в воздушное сражение с российским Су-35

06:25 Украина

Появилось видео мародерства россиян в оккупированном Приморске

17:08 Украина

В Киеве на Троещине сильный пожар возле ТЦ «Маяк». Видео

15:22 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Прилукам на Черниговщине

13:40 Украина

ВСУ сбили российский Су-34 в районе Изюма

13:21 Украина

ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов под Запорожьем

10:14 Украина

В Киеве масштабный пожар на проспекте Григоренко: люди жалуются на едкий дым

17:26 Украина

В Новой Каховке прогремели взрывы: над городом столбы дыма. Видео

15:38 Украина

Авиация Израиля пробила ПВО России в Сирии и разгромила аэропорт Дамаска

11:29 Мир