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10:39 14 Июня 2022 297 Комментарии
В Мелитополе оккупанты «списали» коммунальные долги
В оккупированном РФ Мелитополе граждане получили квитанции за коммунальные услуги со списанной задолженностью.
Оккупанты стимулируют мелитопольцев платить за коммуналку
Российские пропагандисты обещали гражданам города, что снизят коммуналку и “простят” долги.
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При этом оккупанты настаивают, что люди должны оплачивать коммуналку не а расчетные счета, а наличными непосредственно в кассу предприятий.
Очевидно, “списанием” задолженности коллаборанты решили стимулировать людей платить за услуги. Пока же большинство мелитопольцев не спешат выстраиваться в очереди и отдавать свои деньги оккупантам.
Тэги: мелитополь
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