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10:39 14 Июня 2022 Просмотров 297   КомментариевКомментарии

В Мелитополе оккупанты «списали» коммунальные долги

В оккупированном РФ Мелитополе граждане получили квитанции за коммунальные услуги со списанной задолженностью.

Оккупанты стимулируют мелитопольцев платить за коммуналку

Российские пропагандисты обещали гражданам города, что снизят коммуналку и “простят” долги.

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При этом оккупанты настаивают, что люди должны оплачивать коммуналку не а расчетные счета, а наличными непосредственно в кассу предприятий.

Очевидно, “списанием” задолженности коллаборанты решили стимулировать людей платить за услуги. Пока же большинство мелитопольцев не спешат выстраиваться в очереди и отдавать свои деньги оккупантам.

Мелитопольцы получили платежки со "списанной" задолженностью

Мелитопольцы получили платежки со "списанной" задолженностью

Тэги: мелитополь
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