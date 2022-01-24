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Главная » Мир » Экономика
10:49 14 Июня 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Три крупных российских банка сегодня отключили от SWIFT

Сегодня вступают в силу санкции против трех крупных российских банков – Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, отключаемых от системы SWIFT.

Еще три банка РФ отключены от SWIFT

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Теперь, по его мнению, в седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы эти ограничения затронули все российские банки, включая Газпромбанк.

Также Bloomberg стало известно, что крупнейшие мировые банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили сделки по обслуживанию долговых обязательств России.

Ермак также подчеркнул, что союзники Украины из США и G7 ведут работу по усилению санкций против России, говорят в Госдепе.

“Работа продолжается, мы в диалоге с союзниками, группа Макфола-Ермака разработала свои санкционные предложения. Будем добиваться максимального давления на Россию”, – написал глава ОП.

Тэги: Россия, санкции, SWIFT
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