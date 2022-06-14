Элитный российский спецназ отказался воевать в Украине из-за огромных потерь
Российские военные одного из элитных подразделений 14-й ОБР СПП Главного управления Генерального штаба армии РФ (место постоянной дислокации Хабаровск) отказались от дальнейшего участия в боевых действиях.
Об этом в своем сообщил военно-политический обозреватель группы «Информсопротивление» Александр Коваленко, пишущий под ником Злой Одессит.
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По его словам причиной такого решения стали рекордные за всю историю потери личного состава, отсутствие ротации и «бездарное отношение военного руководства» ВС РФ.
«Следует отметить, что речь идет не о каком-то вшивеньком подразделении второсортной ОА какого-нибудь Дальневосточного округа. Нет, речь идет про элиту. Немногочисленную элиту, которая с каждым днем становится все более немногочисленной», – пояснил Коваленко..
Российские военные обращаются к родственникам и коллегам с просьбой подать в правоохранительные органы и органы военной прокуратуры соответствующие заявления.
Известно о пересылке многочисленных фото- и видеоматериалов, подтверждающих плачевное положение российских военных, которые оккупанты просили придать огласке.
«Так что скоро увидим «Санта-Барбару» с соплями российской спецуры», – отметил Коваленко.