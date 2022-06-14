Сколько можно хранить одноразовую электронную сигарету?

Популярность одноразовых под систем вполне объяснима: пользоваться такими устройствами для парения удобно и просто.

Популярность одноразовых под систем вполне объяснима: пользоваться такими устройствами для парения удобно и просто. Компактные размеры, широкое разнообразие вкусов, стильный дизайн, доступная каждому цена — вот только несколько достоинств одноразок. К тому же в них используется жидкость на солевом никотине, которые быстро (за 2–3 затяжки) вызывает чувство насыщения. Поэтому одноразовые pod системы покупают как новички, так и опытные вейперы. Любители парения со стажем используют такие устройства тогда, когда нет возможности взять с собой массивный и требующий обслуживания вейп. Бывшие курильщики пытаются побороть зависимость от никотина и покончить с табакокурением. Кто-то желает попробовать свои ощущения от парения жижи на солевом никотине. Ну а для других именно одноразка открывает дорогу в полный искушений и приятных эмоций мир вейпинга.

Именно новички задают множество вопросов об использовании электронных сигарет. Довольно часто они спрашивают, а сколько на практике можно хранить такие устройства? Начинающие любители парения много экспериментируют и пробуют различные вкусы. Поэтому не всегда могут правильно рассчитать свою потребность в одноразках, покупают их про запас или оставляют «электронки» с не слишком понравившимся ароматом на потом. Давайте найдем ответ на интересующий перешедших «на сторону пара» пользователей вопрос.

Нюансы хранения одноразок

Вообще одноразовые под системы априори не предназначены для длительного использования. Принцип прост: купил, попарил, сдал на утилизацию. Кстати, выбрасывать одноразку после исчерпания ее ресурса в обыкновенную мусорную урну никак нельзя. Литий-ионный аккумулятор, которым оснащены такие устройства, обязательно необходимо утилизировать. Как, например, обычные батарейки. Количество затяжек и срок службы зависит от емкости аккумулятора и объема резервуара для жижи. Чем они больше, тем дольше можно парить одноразку. Немаловажен и индивидуальный фактор — у каждого человека свои интенсивность и манера парения, глубина и сила затяжки. Однако вопрос в другом: сколько можно хранить устройство после покупки?

И тут стоит разделять одноразовые электронные сигареты на те, которые уже использовались, и на мирно лежавшие в укромном месте, дожидаясь внимания любителя парения. Дело в том, что многие известные производители, например, Vape Only, выпускающий популярные в мире и Украине модели под брендом Elf Bar, предупреждают: когда жижа уже вскрыта, она начинает испаряться. В результате, если хранить уже употреблявшуюся «электронку» слишком продолжительный срок, то количество возможных затяжек постепенно сокращается. Фактически длительное хранение приведет к полному испарению жидкости.

Что касается новых устройств, то срок, на протяжении которого они годны к употреблению, обычно указывается производителями. В основном он не превышает 1–3 лет с даты выпуска. Использовать одноразки с истекшим сроком годности однозначно не стоит. Ведь аккумулятор скорее всего просто разрядился, а компоненты жижи испортились, поэтому представляют опасность для здоровья парильщика.

Как правильно хранить и использовать одноразки

Также важно соблюдать нехитрые правила хранения и эксплуатации одноразовых под систем. Это позволит дольше наслаждаться устройством и не вывести его из строя раньше времени: