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15:35 14 Июня 2022 Просмотров 282   КомментариевКомментарии

Покушение на гауляйтера Херсонщины Сальдо не состоялось

В Херсоне возле здания обладминистрации якобы взорван служебный автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Об этом сообщил экс-депутат и служащий ВСУ Андрей Немировский. Он уточнил, что информация пока не подтверждена.

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По информации Немировского, Сальдо и его охранники в момент взрыва якобы находились в автомобиле и сейчас их везут в реанимацию.

Сегодня около 11:00 ряд Telegram-каналов сообщил о взрывах в Херсоне.

Позже Сальдо записал видео, на котором выглядит живым и не поврежденным, с опровержением информации о покушении.

Немировский сообщил о возможном подрыве Сальдо

Немировский сообщил о возможном подрыве Сальдо

Тэги: херсон
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