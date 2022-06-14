Покушение на гауляйтера Херсонщины Сальдо не состоялось

В Херсоне возле здания обладминистрации якобы взорван служебный автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

Об этом сообщил экс-депутат и служащий ВСУ Андрей Немировский. Он уточнил, что информация пока не подтверждена.

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По информации Немировского, Сальдо и его охранники в момент взрыва якобы находились в автомобиле и сейчас их везут в реанимацию.

Сегодня около 11:00 ряд Telegram-каналов сообщил о взрывах в Херсоне.

Позже Сальдо записал видео, на котором выглядит живым и не поврежденным, с опровержением информации о покушении.

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