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15:35 14 Июня 2022 282 Комментарии
Покушение на гауляйтера Херсонщины Сальдо не состоялось
В Херсоне возле здания обладминистрации якобы взорван служебный автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
Об этом сообщил экс-депутат и служащий ВСУ Андрей Немировский. Он уточнил, что информация пока не подтверждена.
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По информации Немировского, Сальдо и его охранники в момент взрыва якобы находились в автомобиле и сейчас их везут в реанимацию.
Сегодня около 11:00 ряд Telegram-каналов сообщил о взрывах в Херсоне.
Позже Сальдо записал видео, на котором выглядит живым и не поврежденным, с опровержением информации о покушении.
Тэги: херсон
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