Легион «Свобода России» дал эксклюзивное интервью новостному агрегатору News-Opposition

Юрист и правозащитник Анатолий Фурсов, владелец данного портала, на этой неделе встретился с российскими военными, которые пошли воевать за Украину в составе легиона «Свобода России».

Юрист и правозащитник Анатолий Фурсов, владелец данного портала, на этой неделе встретился с российскими военными, которые пошли воевать за Украину в составе легиона «Свобода России». Разговор получился непростым и очень информативным: в итоге всем нам становятся понятными мотивы солдат, перешедших на другую сторону, их отношение к кровавой путинской экспансии в соседнее государство, и решение дававших присягу РФ выйти против «своих» с оружием в руках. А также то, почему этих парней никак нельзя назвать современными власовцами, как именуют их путинская пропаганда.

По понятным причинам мы не можем здесь называть имена и фамилии легионеров, а также их воинские звания. У всех в России остались родные и близкие, и, зная злобную мстительность нашего государства, они отнюдь не находятся в безопасности. Так что обойдемся никнеймами.

Осознавший геноцид: «Я – российский военнослужащий, который был отправлен воевать за освобождение Украины, как нам говорило наше доблестное командование. В первые же дни мое подразделение было практически полностью уничтожено, так попало под шквальный огонь. Я оказался в плену, и находясь там, осознал, что на самом деле никакая это не спецоперация. Идет полномасштабное вторжение с целью установления путинского режима. Пока я находился в плену, нас перевозили из города в город, и я видел такие страшные места, как Ирпень, Буча, Гостомель. Они полностью уничтожены, стерты с лица земли. Этот ужас и мрак не забыть никогда.

Мирные жители (те, кто остался в живых), рассказывали, что из домов, в которых они годами жили и обустраивали, выносились все вещи и забирались с собой. И это – под эгидой денацификации. Наши солдаты выламывали стиралки и унитазы…. Украинцы оставались без всего, что зарабатывалось годами и десятилетиями. Осознав, что это самый настоящий геноцид, я решил вступить в легион «Свобода России». В первую очередь, чтобы побороть путинско-фашистский режим у себя дома, у себя в стране. Для того, чтобы можно было побороться за счастливое будущее наших детей и внуков уже на собственной родине».

Сдавший секретные сведения: «Я – сержант войск особого назначения, и меня, как и моих сослуживцев, отправили «на обычные учения». Но уже позже, на Украине, оказалось, что нас обманом втянули в полномасштабную войну. Продвигаясь в колонне, мы видели все зверства оккупации, делающиеся руками российских солдат. Мародерство, убийства мирных граждан, разрушения больниц, школ, детских садов, обычных домов, где прятался простой народ. Так же я видел, как российская армия использовала ни в чем не повинных штатских в качестве живых щитов… И тогда я принял решение не вступать в бой с украинцами, а сдаться в плен. Там я узнал о Легионе, и впоследствии вступил в него.

«Свобода России» создана для борьбы с путинским режимом. Знания, полученные в ВС РФ, я передал Украине, и вся моя информация впоследствии подтвердилась в реальных боях. После чего было принято решение об увеличении численности Легиона, также в наше подразделения вступили братья-белорусы. Жалею ли я о своем поступке? Предатель ли я? Тысячу раз – нет и нет! Верю, что этим хоть немного приблизил победу Украины, и свержение российского диктатора. Возможно, когда-то мы сможем вернуться в уже в свободную страну – Россию».

Видевший трупы изнасилованных детей: «Я был взят в плен обычными деревенскими жителями, и понял, что здесь никакой спецоперации, здесь - самая настоящая кровавая бойня без причины. Я побывал в городе Буча, я своими глазами видел тела маленьких девочек, на вид – не более 10-ти лет, которые в буквальном смысле были разорваны на куски. Не нашей артиллерией, нет – доблестными российскими солдатами, страшно поглумившимися над ними. Это были маленькие дети, ни в чем не провинившиеся перед Путиным… Но пещерное сознание наших вояк позволяет им творить то, что цивилизованному человеку и в голову никогда не придет.

Я вступил в Легион, чтобы эта неправая война побыстрее закончилась, и значит, чтобы меньше погибло мирного населения и военных с обеих сторон. Я продолжаю бороться за демократию в РФ на территории Украины. В наш Легион входят действующие и отставные военнослужащие России, но не только – много иностранцев приезжает, чтобы таким способом помочь свергнуть В.В.П. Солдаты, одумайтесь, и прекратите преступную войну – только вместе мы можем остановить полоумного московского диктатора!»

- Однако не стоит полагать, что в «Легион России» берут каждого желающего. В отличие от орочьих войск РФ, в Украине достаточно добровольцев, желающих защитить свою страну. Так что отбор идет тщательный, и вот какую процедуру предстоит пройти, прежде чем попасть в ряды легионеров:

Вначале кандидат проходит детектор лжи, который покажет, действительно ли он хочет сражаться за свободу Украины по принципиальным мотивам. Затем с кандидатом работают психологи и другие специалисты, которые проверяют морально-психологические качества претендента, его профессиональную подготовку, и навыки обращения с оружием. Лишь после всего этого специальная комиссия принимает решение, годитесь ли вы для того, чтобы вступить в Легион. Если все благополучно, то вас зачислят в одно из подразделений.

Все это необходимые меры – желающих много, очень много. За одни сутки поступает более трехсот обращений. И нужно выбрать лучших из лучших, для того, чтобы наконец наступил перелом в этой кровопролитной войне. Как подать заявление? Вы можете обратиться в посольство Украины в любой третьей стране, либо приехать на территорию Украины и обратиться непосредственно в ВС Украины. Далее последует вышеописанная процедура проверки и решение комиссии.

Нужно быть готовым к тому, что будет нелегко, ведь как сказал мне Осознавший геноцид, придется вытерпеть, что дома тебя объявят предателем, и от тебя отвернутся даже самые близкие: «Нет в России никакой демократии! Это просто иллюзия, создававшаяся годами. Оболваненные люди и правда верят в то, что Путин борется за правое дело и правильными методами. А я борюсь за это, чтобы закончился этот беспредел, чтобы россияне могли вздохнуть полной грудью, чтобы мы могли свободно высказывать свое мнение, не боясь, что нас посадят, или мы получим огромный штраф. Чтобы мы могли жить свободно».

Ему вторит Видевший трупы изнасилованных детей: «Еще в первые дни мы поняли, что здесь нет ни нацистов, ни фашистов, а есть обычное население, которое будет драться до последнего, потому что оккупанты пришли на их землю, и российские войска они здесь видеть не хотят. Они будут грызть землю, потому что разрушена их мирная жизнь. Это нормальные, вменяемые люди, все вместе они болеют за свое государство. И я искренне надеюсь на то, что и в моей стране еще есть сознательные граждане, которые смогут сложить оружие, сдаться в плен, а потом и перейти на сторону добра».

- Продолжая тему чудовищных зверств в Украине, мы читаем сводки новостей, от которых волосы встают дыбом. Вы думаете, все закончилось? Как бы не так. На этой неделе выяснилось, что в несчастном уничтоженном Мариуполе началась… вспышка холеры. Да-да, в самом центре Европы, в XXI веке, грозит разразиться настоящая средневековая эпидемия, и перекинуться много дальше, в том числе и на южные российские регионы. Спасибо, дорогой Владимир Владимирыч, и этого мы тебе никогда не забудем!

А чему тут удивляться? Ведь в когда-то процветающем полумиллионике давно уже нет даже воды, и очистные сооружения уничтожены «денацификаторами», как и канализация, которая в итоге разлилась по многим районам. Разумеется, месяцами не осуществляется и вывоз бытового мусора. Также повсюду разлагается огромное количество непогребенных трупов (более 20 000). Причем не только человеческих, но и несчастных, погибших от голода и бомбежек, домашних животных и скота. Вольготно себя чувствуют только крысы – вот для них-то настал настоящий праздник, как и для самого плешивого крысиного короля В.В. Путина.

Происходящее просто не укладывается в сознании: например, беременная женщина, спасаясь от русской бомбежки, бежала с 9-го этажа в укрытие, но, увы, не спела. Ее настиг наш снаряд. Тело бедной жертвы до сих пор не вывезли, так как оно уже полностью разложилось, и без спецтехники этого сделать невозможно. Но оккупационные войска отказываются такую технику предоставлять (а, быть может, все просто давно разворовали), и остальные чудом уцелевшие жители дома каждый день дышат трупным ядом. Скоро придет и чума? Без комментариев.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил в своем официальном заявлении все эти страшные новости, и рассказал, что гуманитарная катастрофа лишь набирает обороты, да такие, что русские оккупанты даже пытаются ввели некое подобие карантина. Но, как обычно, криво и косо. Так, они подают победные реляции, что в истребленном мирном городе якобы исправно функционируют аж четыре больницы. Все это, как обычно, вранье и показуха – ведь большинство врачей и другого медицинского персонала или были убиты, или стали беженцами, либо свезены в Донбасс, где, конечно, «они нужнее».

На работу вытягивают даже мариупольских пенсионеров 80-ти лет, но работать им не с чем и не на чем – практически все оборудование и медикаменты уничтожены и разграблены оккупантами в ходе «самой гуманной в современной истории спецоперации». Рыба и дельфины выбрасываются из воды, по руинам жилых домов маршируют стада крыс, а выжившие люди могут получить в качестве помощи лишь марганцовку и парацетамол. Чем не картина Апокалипсиса, а, неуважаемые никем в мире В.В. Путин и С.К. Шойгу?

Кстати о всеобщем неуважении, точнее сказать – презрении. Начало недели ознаменовалось шикарным скандалом по дипломатической линии, в результате чего «грустная лошадь» Лавров стал выглядеть еще унылее, если это в принципе возможно. Черногория, Болгария и Северная Македония наотрез отказались пускать самолет главы российского МИД в свое воздушное пространство. Так что давно запланированный визит в «братскую» Сербию, где можно было порешать всякие хитрые вопросики по поставкам топлива, обломился.

Весь мир стоя рукоплескал принципиальным балканцам, а путинская Россия по сути, лишилась последней лазейки для проникновения в Европу. Интересно, а чего ждал этот так называемый высокопоставленный дипломат, который, дословно, потребовал от независимой Украины просто прекратить всякое сопротивление российским оккупантам?! Который, по своей и путинской дурной инициативе, разорвал отношения со всем цивилизованным миром, оставив в друзьях лишь кровавого диктатора Лукашенко, и несколько штук африканских и латиноамериканских живодеров при власти, которые еще не до конца отказались от своих милых привычек вроде каннибализма, или поджаривания пяток политических оппонентов на костре? Что ж, по заслугам и почет.

Ну а заканчивается неделя очередным масштабным шабашом на ЦТ, куда знатный путлеровский пропагандист Владимир Соловьев собрал таких же неадекватов, как и он сам. Весь этот бункер-цирк в очередной раз с упоением и радостными ухмылками обсуждал необходимость ядерного удара, да не по загордившейся Европе, и не недобитой Украине даже, а вот прямо по США, как инициатору санкций против самой «великой» России! Они уверяли, что другого выхода просто нет – ради сохранения мира во всем мире… Шизофрения? Безусловно. Адская жестокость? Разумеется.

Но лично для меня, как для отца маленьких детей, остается только один вопрос: как может Соловьиный помет, имеющий целых пять отпрысков, с воодушевлением обсуждать конец света? У боброедки-Симоньян, кстати, тоже семейство немалое – она успела наплодить двух дочек и сыночка. Эти кровавые клоуны действительно хотят, чтобы их кровиночки рассыпались в радиоактивный пепел? Или надеются, что Начальник пристроит их с чадами и домочадцами по блату в свой бункер – ведь они столько лет лижут его ботинки, растоптав собственные совесть, адекватность и честь?

Зря надеются: плешивый бункерный дед, случись самое страшное, с гаденьким смешком лично захлопнет эту самую вожделенную дверь перед их носом. Зная характер Владимир Владимировича Путина, можно даже не сомневаться в этом.

В завершение Анатолий Фурсов говорит: «Все мы переживаем с начала так называемой спецоперации в Украине невыразимую гамму чувств: оторопь, отчаяние, стыд, бессильный гнев, невозможность поверить до конца в то, что происходит. Однако каждый на своем месте может совершить свой поступок, внести свою лепту в дело падения путинского режима, как уже сделали это парни из Легиона «Свобода России». Вода камень точит. И каждый из нас – тех, кто сохранил разум и не продал свою бессмертную душу – должны сейчас стать теми самыми каплями, которые однажды сольются в бурный поток, и сметут ненавистное, кровавое, преступное правительство современной России».