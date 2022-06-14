Российский заменитель Макдональдса “Вкусно и точка” украл не только лого, но и название
Российский заменитель ушедшего с рынка McDonald’s со странным названием “Вкусно и точка” не только украл логотип у кормов для животных но и позаимствовал название у сети стрит-фуда.
Оказывается, с 2018 года в российском Владивостоке уже успешно функционирует заведение “Еда и точка”, у которого 18 точек стрит-фуда.
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В целом же с суррогатным “Макдоналдсом” у россиян получилось несколько казусов.
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«Позаимствовали» логотип у бренда Matosmix кормов для животных из недружественной Португалии.
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Озадачили всех буквой М в логотипе при том, что в названии “Вкусно и точка” такой буквы вообще нет.
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Теперь оказалось, что и название, которое так долго и напряженно придумывали, тоже не оригинальное.