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Главная » Мир » Экономика
17:06 14 Июня 2022 Просмотров 85   КомментариевКомментарии

Российский заменитель Макдональдса “Вкусно и точка” украл не только лого, но и название

Российский заменитель ушедшего с рынка McDonald’s со странным названием “Вкусно и точка” не только украл логотип у кормов для животных но и позаимствовал название у сети стрит-фуда.

Украиден не только логотип, но и название

Оказывается, с 2018 года в российском Владивостоке уже успешно функционирует заведение “Еда и точка”, у которого 18 точек стрит-фуда.

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В целом же с суррогатным “Макдоналдсом” у россиян получилось несколько казусов.

  • «Позаимствовали» логотип у бренда Matosmix кормов для животных из недружественной Португалии.

Логотип "Вкусно и точка" вверху и Mastomix внизу

Логотип "Вкусно и точка" вверху и Mastomix внизу

  • Озадачили всех буквой М в логотипе при том, что в названии “Вкусно и точка” такой буквы вообще нет.

  • Теперь оказалось, что и название, которое так долго и напряженно придумывали, тоже не оригинальное.

"Еда и точка" работает во Владивостоке с 2018 года

"Еда и точка" работает во Владивостоке с 2018 года

У сети "Еда и точка" давно есть свой Instagram-аккаунт

У сети "Еда и точка" давно есть свой Instagram-аккаунт

Тэги: Россия
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