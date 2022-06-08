Зеленский уволил главу Черновицкой ОВА после петиции с такой просьбой
Кабинет Министров Украины 14 июня рассмотрел ряд кадровых вопросов, среди которых было и увольнение главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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По данным Мельничука, 14 июня правительство уволило:
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Сергея Осачука с должности главы Черновицкой облгосадминистрации.
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Елену Криворучко с должности главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.
На днях на сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить главу Черновицкой ОВА Сергея Осачука. Причиной такого предложения стал скандал с махинациями с гуманитарной помощью.
Автор петиции отметил, что Осачук неэффективно работал еще до войны. Он якобы не наладил работу между населенными пунктами области и обладминистрацией.
В петиции попросили президента Владимира Зеленского уволить Осачука, потому что общественное недовольство его работой негативно влияет на репутацию Черновицкой области и Украины в целом.