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Главная » Украина » Политика
19:18 14 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский уволил главу Черновицкой ОВА после петиции с такой просьбой

Кабинет Министров Украины 14 июня рассмотрел ряд кадровых вопросов, среди которых было и увольнение главы Черновицкой ОВА Сергея Осачука.

Осачук попал в скандал с гуманитаркой

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По данным Мельничука, 14 июня правительство уволило:

  • Сергея Осачука с должности главы Черновицкой облгосадминистрации.

  • Елену Криворучко с должности главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

На днях на сайте электронных петиций появилось обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить главу Черновицкой ОВА Сергея Осачука. Причиной такого предложения стал скандал с махинациями с гуманитарной помощью.

Автор петиции отметил, что Осачук неэффективно работал еще до войны. Он якобы не наладил работу между населенными пунктами области и обладминистрацией.

В петиции попросили президента Владимира Зеленского уволить Осачука, потому что общественное недовольство его работой негативно влияет на репутацию Черновицкой области и Украины в целом.

Тэги: Владимир Зеленский
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