У Кремля есть план полного захвата Украины и присоединения ее к РФ

Российские власти могут ускорить планы по аннексии оккупированных территорий Украины и готовят политические и административные меры для контроля над аннексированными территориями.

Путин все еще хочет полного захвата Украины



Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Там в частности сослались на российского военного корреспондента Александра Коца, который опубликовал изображение карты украины, представленной на Петербургском экономическом форуме. На ней изображена предлагаемая схема «административно-территориального» деления Украины после войны на переходный период от трех до пяти лет.

Предлагаемая схема делит украинские области на российские «территориальные округа» и предлагает способ, которым российские власти надеются включить украинскую территорию непосредственно в состав России.

В частности, в состав Западного территориального округа включены 8 областей Западной Украины: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко дополнительно обозначил ряд признаков, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что российские власти планируют аннексировать оккупированную Донецкую область уже к 1 сентября 2022 года.

Андрющенко заявил, что руководство оккупированным Донецком полностью перешло от властей Донецкой Народной Республики (ДНР) к российским чиновникам и что российские органы образования уже называют Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области областями России.

Андрющенко дополнительно заявил, что финансовая и правовая системы в оккупированном Донецке уже перешли на российские правила.

Несмотря на очевидное отсутствие поддерживаемого Кремлем мандата относительно состояния оккупированных территорий, российские власти, вероятно, настаивают на ускорении всеобъемлющего процесса аннексии, чтобы укрепить контроль над украинскими территориями и интегрировать их в политическую и экономическую среду России.

Однако у Кремля есть несколько вариантов на оккупированной украинской территории, и они не привязаны к какому-то одному плану аннексии.

Тэги: Украина, Россия