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07:08 15 Июня 2022 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Россия смягчила требования призыва и уже готова брать на войну уголовников

Российское военное руководство продолжает расширять резерв новобранцев, манипулируя служебными требованиями.

Россия готова вооружать уголовников

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Российский блогер Юрий Котёнок отметил, что российские власти готовятся повысить возрастной ценз для призыва на военную службу с 40 до 49 лет и отменить действующее требование об обязательном прохождении военной службы для призыва в танковые и мотострелковые части.

Если это правда, то сдвиг демонстрирует растущее отчаяние Кремля в отношении новобранцев для пополнения передовых частей, независимо от их плохих навыков.

Котёнок повторил призывы других милблогеров снизить требования к здоровью для тех, кто служит в тылу и на вспомогательных должностях.

Он также отметил, что, хотя российские новобранцы должны иметь чистое криминальное прошлое для службы, частные военные компании, такие как группа Вагнера, допустят к службе лиц с «мягкими проступками», и что много таких правонарушителей были мобилизованы на войну в Донецке и Луганске.

Российское военное руководство, скорее всего, продолжит усилия по расширению резерва подходящих новобранцев, даже за счет высококвалифицированных военнослужащих.

Тэги: Россия
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