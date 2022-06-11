Путин впал в кому после операции, в Кремле ищут преемника – СМИ
Президент РФ Владимир Путин якобы после неудачного хирургического вмешательства по удалению раковой опухоли впал в кому.
Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на источники в разведке.
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По данным разведки, президент РФ находится в реанимации, где его жизнедеятельность поддерживают с помощью систем искусственного жизнеобеспечения. У Путина якобы проявились все признаки угнетения рефлексов ствола головного мозга, его организм не реагирует на боль.
Отмечается, что президент РФ находится в состоянии деструктивной комы.
По информации разведки, окружение Путина начало готовить так называемый «транзит власти» – искать преемника.
До этого на публике вместо российского лидера будет появляться его двойник, что позволит создавать нужную картинку для медиа.