Путин впал в кому после операции, в Кремле ищут преемника – СМИ

Президент РФ Владимир Путин якобы после неудачного хирургического вмешательства по удалению раковой опухоли впал в кому.

Путин якобы перенес неудачную операцию



Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на источники в разведке.

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По данным разведки, президент РФ находится в реанимации, где его жизнедеятельность поддерживают с помощью систем искусственного жизнеобеспечения. У Путина якобы проявились все признаки угнетения рефлексов ствола головного мозга, его организм не реагирует на боль.

Отмечается, что президент РФ находится в состоянии деструктивной комы.

По информации разведки, окружение Путина начало готовить так называемый «транзит власти» – искать преемника.

До этого на публике вместо российского лидера будет появляться его двойник, что позволит создавать нужную картинку для медиа.

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