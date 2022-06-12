ВСУ отбили атаки оккупантов на стратегических направлениях на Донбассе: враг понес потери

Наступление российских войск в районе Николаевки на Бахмутском направлении захлебнулось, враг понес потери и отошел.

Украинские защитники отбросили врага на важных направлениях



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Николаевка важна для ВСУ, поскольку из нее есть выход на трассу Бахмут-Лисичанск.

Отброшенный противник перегруппировывается для возобновления наступления.

Также, используя результаты огневого поражения, противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. И здесь он понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Врубовки, бои там продолжаются.

Тэги: Донбасс, бахмут, Генштаб ВСУ