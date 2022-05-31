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09:35 15 Июня 2022 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

Канада и Дания после многолетних споров прекратили «войну виски»

Канада и Дания урегулировали давний пограничный спор за отдаленный остров Тартупалук (Ганс) в Арктике, завершив таким образом многолетнюю “войну виски”

Теперь спорный остров просто поделили пополам

Как сообщила BBC, об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

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«Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартупалука более 50 лет. После активизации переговоров в последние несколько лет мы достигли решения», – сказал Кофод.

Подписав договор об урегулировании территориального спора, главы МИД обменялись бутылками с алкоголем.

Раньше представители двух стран поочередно приплывали на остров, ставили свои флаги и оставляли бутылки с канадским виски или датским шнапсом – отсюда название «война виски».

Спорный остров Ганса

Спорный остров Ганса

Вопрос решили, разделив остров пополам. Теперь США не единственная страна, с которой у Канады сухопутная граница.

На острове Тартупалук никто не живет, и вокруг нет известных полезных ископаемых.

Тэги: Канада, Дания, война виски
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