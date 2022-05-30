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09:44 15 Июня 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Netflix решил устроить «Игру в кальмара» в реальной жизни

Стриминговый сервис Netflix объявил кастинг на участие в реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Игру из сериала воссоздадут в реальности

Как передает Deadline, в нем примут участие 456 игроков.

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В десятисерийном Squid Game: The Challenge («Игра в кальмара»: Испытание») участники со всего мира будут соревноваться за денежный приз в размере 4,56 млн долларов. Это самый крупный денежный приз для реалити-шоу.

Проигравшие на каждом этапе будут выбывать, пока не останется только один участник.

Сервис не сообщил, когда планируется начать съемки и провести премьеру.

Ранее Netflix выпустил тизер второго сезона нашумевшей «Игры в кальмара».

К короткому ролику прилагается письмо создателя сериала. Он рассказал, что во втором сезоне снова появятся Сон Ки Хун и ведущий игр.

Тэги: netflix
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