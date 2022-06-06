Турция хочет договориться с Украиной об аренде сельхозземель
Турция ведет переговоры с десятью странами, в том числе и с Украиной, об аренде земель для выращивания сельхозкультур.
Об этом сообщило издание Türkiye.
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Турецкие власти надеются выращивать на арендованных участках культуры, которые невозможно культивировать в стране из-за климатических причин.
По данным издания, помимо Украины, турки ведут переговоры также с государствами Латинской Америки и Африки.
Турецкие власти рассчитывают выращивать за рубежом подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго, авокадо.
Большинство продукции будет предназначено для экспорта, а самим сельским хозяйством на арендованных землях будут заниматься частные компании.