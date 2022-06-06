НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
09:58 15 Июня 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Турция хочет договориться с Украиной об аренде сельхозземель

Турция ведет переговоры с десятью странами, в том числе и с Украиной, об аренде земель для выращивания сельхозкультур.

Турки надеются арендовать земли в 10 странах

Об этом сообщило издание Türkiye.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Турецкие власти надеются выращивать на арендованных участках культуры, которые невозможно культивировать в стране из-за климатических причин.

По данным издания,  помимо Украины, турки ведут переговоры также с государствами Латинской Америки и Африки.

Турецкие власти рассчитывают выращивать за рубежом подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго, авокадо.

Большинство продукции будет предназначено для экспорта, а самим сельским хозяйством на арендованных землях будут заниматься частные компании.

Тэги: Турция
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.06.2022 17:10
Россия и Турция договорились о разблокировании Черного моря: Украина не согласна с условиями
ТОР
01.06.2022 15:39
Эрдоган объявил о начале спецоперации в Сирии
ТОР
26.05.2022 16:11
Турция договаривается с Москвой и Киевом о коридоре через Босфор для экспорта украинского зерна
blog comments powered by Disqus
У Кремля есть план полного захвата Украины и присоединения ее к РФ

06:50 Украина

ВСУ громко уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Видео

17:26 Украина

Легион «Свобода России» дал эксклюзивное интервью новостному агрегатору News-Opposition

16:30 Украина

Покушение на гауляйтера Херсонщины Сальдо не состоялось

15:35 Украина

Россия ударила ракетами по Западной Украине: подробности

13:43 Украина

В России под Брянском прогремел мощный взрыв: в небе кружат вертолеты. Видео

08:42 Мир

Россия ночью мощно обстреляла Харьков ракетами. Видео

06:48 Украина

Украинские вертолеты вступили в воздушное сражение с российским Су-35

06:25 Украина

Появилось видео мародерства россиян в оккупированном Приморске

17:08 Украина

В Киеве на Троещине сильный пожар возле ТЦ «Маяк». Видео

15:22 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Прилукам на Черниговщине

13:40 Украина