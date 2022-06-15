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Главная » Украина » Происшествия
10:57 15 Июня 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Воздушные силы ВСУ уничтожили ротно-тактическую группу оккупантов

Украинские Су-25 и Су-24м 14 июня совершили несколько авианалетов на вражеские позиции и уничтожили ротно-тактическую группу противника, технику и живую силу.

Украинские летчики продолжают уничтожать оккупантов

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Также за прошедшие сутки, 14 июня, зенитным ракетным подразделениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины удалось уничтожить четыре крылатые ракеты, которые оккупанты запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Кроме того, зенитчики поразили два беспилотных летательных аппарата оккупантов.

“Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство, совершают вылета на перехват воздушных целей, прикрывают ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных Сил”, – сказано в сообщении.

Тэги: всу
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