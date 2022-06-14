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12:32 15 Июня 2022 Просмотров 693   КомментариевКомментарии

Освободить Херсон будет сложно: генерал озвучил причины

Вооруженным силам Украины будет сложнее освободить Херсон от российских оккупантов, поскольку бои стали позиционными, а оперативное время потеряно.

Марченко рассказал о ситуации на херсонском направлении

Об этом рассказал «Крым.Реалии» генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева.

Он также отметил, что на лини соприкосновения с противником “прострелен каждый участок и все заминировано».

Также, по словам генерала,  ВСУ немножко потеряли очень важного оперативного времени и дали оккупантам возможность укрепиться.

“Скажу как есть: если бы у нас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает (техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха), если бы мы разогнались, поверьте, что они бы остановились уже за Керченским мостом», – сказал Марченко.

Он также назвал оборону врага на херсонском направлении «обороной трусости».

«Да, они заливают бетоном. Но поверьте, что когда пойдет массированное наступление, контратака, они все побегут. Потому что они немотивированы. У них нет ни желания, ни мотивации. Их туда загнали плетками и заставили воевать. Нас никто не заставлял воевать, мы отбиваем свой дом. У нас другого варианта нет, у нас Родина одна и другую нам никто не даст», – добавил генерал.

Тэги: херсон
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