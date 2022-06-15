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12:58 15 Июня 2022 Просмотров 1723   КомментариевКомментарии

В речи на ПМЭФ Путин может провозгласить новый мировой порядок

Президент России Владимир Путин в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме может объявить о начале нового мирового порядка, связанного с противостоянием Востока и Запада.

Путин приготовил очередную "великую" речь

Об этом написало российское издание МК, попросившее экспертов спрогнозировать речь диктатора.

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Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проанонсировал речь Путина как “чрезвычайно важную”, в которой он затронет мировой продовольственный кризис, связанный с антироссийскими санкциями.

По мнению одного из экспертов издания финансового аналитика Михаила Беляева, Путин отметит, что Россия продолжает играть важную роль в мировом экономическом пространстве. Поэтому санкции против РФ якобы могут привести к разрушению всей конструкции торгового баланса планеты.

“Скорее всего, в выступлении Путина прозвучит тезис о том, что нынешние события по своей эпохальности тождественны международному конфликту «богатого Севера с бедным Югом», случившемуся во второй половине 1960-х годов, когда по планете прокатилась волна деколонизации, приведшая к новому мировому порядку”, – отметил эксперт.

Только, по его мнению, столкновение произойдет между Западом и Востоком.

Тэги: Владимир Путин
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В речи на ПМЭФ Путин может провозгласить новый мировой порядок

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