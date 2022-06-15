Технику надо беречь, а людей еще пришлют: российские командиры перешли на новую тактику

Из-за больших потерь техники российские командиры используют новую тактику наступления – отправляют солдат на штурм без прикрытия техникой.

Российские командиры жалеют технику больше, чем людей



Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникация ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Такую практику используют в частности в 34-й ОМСБр (в/ч 01485).

После таких наступательных действий подразделения теряют много личного состава убитыми и ранеными, но командир бригады и начальник штаба не обеспокоены, пока в их распоряжении есть еще люди.

Большинство офицеров взводов и рот считают приказ преступным и отказываются его выполнять.

На одном из совещаний младший офицерский состав 1-й и 2-й роты поинтересовался, почему наступления организуются без техники. На это командир 2-го батальона ответил: «На хрена вы людей бережете? Технику надо беречь, а людей еще пришлют.»

Тэги: Россия