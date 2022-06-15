Война в Украине достигла критической стадии: ее исход определят ближайшие дни

Война в Украине достигла критической стадии, которая может определить исход конфликта, считают представители западной разведки и военные.

Война достигла своего пика



Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке США и других стран Запада.

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По словам высокопоставленного представителя НАТО, близится момент, когда та или другая сторона добьется успеха. По его словам, либо россияне пробьются к Славянску и Краматорску, либо украинцы остановят их на нынешних позициях.

«И если украинцы смогут удержать оборону перед лицом войск такой численности, это будет иметь значение», — заявил он.

По словам собеседников CNN, американские чиновники опасаются, что если России удастся закрепиться на востоке Украины, то в будущем она сможет использовать эти территории как плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь страны.

Западные чиновники в целом считают, что Россия находится в более выгодном положении на востоке Украины благодаря численности своих войск. Однако, по мнению представителя Белого дома, это не означает, что прогресс россиян уже предрешен.

Сейчас бои сосредоточены вокруг двух соседних городов на Донбассе — Лисичанска и Северодонецка. Западные аналитики высоко оценивают шансы Украины на защиту Лисичанска, который расположен на возвышенности.

Однако появляются тревожные признаки того, что Россия пытается перерезать пути снабжения города на юго-востоке. В Северодонецке российские военные практически полностью окружили украинские подразделения.

Как отмечает CNN, боевые действия на линии фронта переросли в «войну на истощение», в результате которой обе стороны несут большие потери и сталкиваются с потенциальной нехваткой живой силы. Россия потеряла около трети своих сухопутных войск. Как считают в разведке США, ей будет сложно добиться серьезных успехов без полной мобилизации — политически опасного шага, которого Владимир Путин до сих пор избегал.

При этом на Западе не видят признаков того, что желание российского президента вести войну ослабевает. Собеседник CNN в НАТО считает, что Путин по-прежнему верит, что добьется успеха и будет так или иначе контролировать Украину — либо частично, либо целиком.