Нацполиция предотвратила теракт против руководства страны — замглавы МВД
Нацполиция предотвратила теракт против руководства страны благодаря информации, полученной от оперативных источников.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
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Он пообещал раскрыть подробности после победы Украины в войне с Россией.
Также он не рассказал и когда это произошло.
В целом же с начала войны Нацполиция задержала почти тысячу людей, которые подозреваются в диверсионной деятельности.
“Было создано 123 контрдиверсионные группы, к работе приобщено как минимум 1,5 тысячи лиц. И результат не заставил себя ждать: более 899 лиц, которые подозреваются в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы органам СБУ», — сообщил Енин.