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Главная » Украина » Происшествия
17:19 15 Июня 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Нацполиция предотвратила теракт против руководства страны — замглавы МВД

Нацполиция предотвратила теракт против руководства страны благодаря информации, полученной от оперативных источников.

Енин рассказал о работе Нацполиции во время войны

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Он пообещал раскрыть подробности после победы Украины в войне с Россией.

Также он не рассказал и когда это произошло.

В целом же с начала войны Нацполиция задержала почти тысячу людей, которые подозреваются в диверсионной деятельности.

“Было создано 123 контрдиверсионные группы, к работе приобщено как минимум 1,5 тысячи лиц. И результат не заставил себя ждать: более 899 лиц, которые подозреваются в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы органам СБУ», — сообщил Енин.

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