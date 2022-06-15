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17:34 15 Июня 2022 438 Комментарии
Артиллеристы ВСУ показали фееричное уничтожение техники РФ на юге Украины
Артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода продолжают безжалостно уничтожать военную технику российских оккупантов.
БМП оккупантов превратилась в фейерверк
Очередным видео четкой и красивой работы наших защитников поделилось Оперативное командование “Юг”.
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На этот раз пушки мастерски ударили по БМП-3 рашистов. Вражеская машина вместе с боекомплектом воспламенилась после точного удара украинских воинов.
БМП захватчиков превратилось в яркий и сильный фейерверк.
Тэги: всу
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