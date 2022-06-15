Артиллеристы ВСУ показали фееричное уничтожение техники РФ на юге Украины

Артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода продолжают безжалостно уничтожать военную технику российских оккупантов.

БМП оккупантов превратилась в фейерверк



Очередным видео четкой и красивой работы наших защитников поделилось Оперативное командование “Юг”.

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На этот раз пушки мастерски ударили по БМП-3 рашистов. Вражеская машина вместе с боекомплектом воспламенилась после точного удара украинских воинов.

БМП захватчиков превратилось в яркий и сильный фейерверк.

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