ВСУ отбили все атаки оккупантов: откуда и куда они лезли

Российские войска пытались наступать на Славянском, Северодонецком и Бахмутском направлениях, но везде безуспешно.

ВСУ отбили попытки наступлений оккупантов



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Довгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти.

На Северодонецком направлении российские войска продолжили обстрелы по позициям Сил обороны со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделения противника пытаются установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия в городе продолжаются.

В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Оккупанты отошли.

Тэги: Славянск, Северодонецк, бахмут