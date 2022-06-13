Раммштайн-3: Резников подвел краткие итоги

По инициативе США в брюссельской штаб-квартире НАТО прошла третья встреча министров обороны и глав генштабов в формате «Раммштайн» по поводу обороны Украины.

Третье заседание в формате Раммштайн прошло в Брюсселе



О ее итогах кратко рассказал в Twitter министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он подчеркнул, что Украина продолжит борьбу за свободу и независимость.

Партнеры и дальше будут поддерживать Украину.

НАТО имеет сейчас самое большое единство в своей истории.

Как итог – Украина победит.

Министр также сообщил, что Грузия, Молдова и Эквадор «присоединились к клубу».

По итогам встречи, Украине предоставят больше вооружения.

В частности, речь идет о 155-мм пушках, реактивных системах залпового огня HIMARS, противокорабельных ракетах Harpoons и т.д. от США.

Также Украина получит вертолеты от Словакии, артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии.

Тэги: Алексей Резников