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06:17 16 Июня 2022 Просмотров 205   КомментариевКомментарии

Раммштайн-3: Резников подвел краткие итоги

По инициативе США в брюссельской штаб-квартире НАТО прошла третья встреча министров обороны и глав генштабов в формате «Раммштайн» по поводу обороны Украины.

Третье заседание в формате Раммштайн прошло в Брюсселе

О ее итогах кратко рассказал в Twitter министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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Он подчеркнул, что Украина продолжит борьбу за свободу и независимость.

Партнеры и дальше будут поддерживать Украину.

НАТО имеет сейчас самое большое единство в своей истории.

Как итог – Украина победит.

Министр также сообщил, что Грузия, Молдова и Эквадор «присоединились к клубу».

По итогам встречи, Украине предоставят больше вооружения.

В частности, речь идет о 155-мм пушках, реактивных системах залпового огня HIMARS, противокорабельных ракетах Harpoons и т.д. от США.

Также Украина получит вертолеты от Словакии, артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии.

Тэги: Алексей Резников
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